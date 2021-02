GF Vip, fan furiosi con Giulia Salemi per la frase detta davanti a Dayane Mello

L'influencer italo-persiana al centro delle polemiche per la frase a Dayane Mello

Nonostante il GF Vip sia ormai agli sgoccioli, sono molti i colpi di scena che si stanno verificando in questo momento. Dopo la tragedia che ha colpito la concorrente Dayane Mello, Giulia Salemi si ritrova al centro delle polemiche. L’influencer italo-persiana è stata criticata dai fan più fedeli del programma per la frase detta davanti a Dayane Mello.

Giulia Salemi, nonostante la recente entrata al GF Vip, è sicuramente una delle protagoniste indiscusse del programma. Dalla love story con l’inquilino Pierpaolo Petrelli, alle incomprensioni con l’amico Tommaso Zorzi, l’influencer italo-persiana si ritrova al centro di una polemica.

Non è piaciuta per niente ai fan del programma la frase pronunciata dalla bella Giulia rivolta anche a Dayane Mello. L’influencer, arrabbiata per la nomination ricevuta da Tommaso Zorzi e l’amica Stefania Orlando ha deciso di sfogarsi con Dayane e altri inquilini.

Ma qualcosa è andato storto. Giulia ha infatti commesso una gaffe della quale si è subito resa conto. Tuttavia, questo non l’ha risparmiata alla furia del popolo del web. L’infelice frase pronunciata da Giulia Salemi e che ha fatto infuriare il web è la seguente:

Se io sto male, beati voi che riuscite a farvi scivolare le cose addosso.

La reazione dei fan del GF Vip

Questa è stata la frase che ha pronunciato Giulia e che ha dato fastidio a molti. Anche all’interno della casa la bella italo-persiana viene accusata di fare troppo spesso la vittima. Ma Giulia si è subito resa conto di aver fatto una gaffe nei confronti di Dayane che sta ancora elaborando il dolore per la perdita prematura del fratello Lucas.

Subito sul web si sono scatenate delle polemiche. Molti utenti, infatti, hanno criticato Giulia la quale ha ricevuto commenti negativi da parte fan più fedeli del programma. Tra i tanti commenti rivolti all’influencer italo-persiana possiamo leggere: