GF Vip: i concorrenti come fanno ad avere così tanti vestiti diversi?

La prima, mitica, edizione del Grande Fratello è andata in onda all’alba del nuovo secolo, nel 2000. Nonostante sia trascorso un ventennio dal suo debutto sulla televisione italiana, con il GF Vip continua a macinare ascolti eccellenti.

GF Vip: da esperimento sociale a vetrina

Nel corso degli anni il reality ha inevitabilmente cambiato pelle, passando dall’essere una specie di esperimento sociale al diventare una vetrina vera e propria per personaggi più o meno noti nello spettacolo e non solo.

Look mai uguali

In particolare, nel corso delle ultime edizioni, soprattutto quelle dedicate ai vipponi, c’è un dettaglio che risalta subito all’occhio: i protagonisti sfoggiano ogni volta look diversi sia per le dirette serali che di giorno, anche se nessuno di loro porta nella Casa di Cinecittà bauli o valigie stracolme.

Ormai è superata l’epoca in cui i partecipanti del Grande Fratello preparavano accuratamente il bagaglio da portare nella trasmissione, ben consapevoli del fatto che avrebbero perso i contatti con l’ambiente esterno una volta varcata la soglia.

Guardaroba sterminato

Oggi i partecipanti danno l’impressione di partecipare a un evento glamour non stop, anziché a un reality, almeno in base al loro stile. L’edizione tuttora in corso, prolungata fino a febbraio, conferma la tendenza e tra le scarpe di lusso di Giulia Salemi e i completi griffati di Elisabetta Gregoraci, quotidianamente va in scena una gara a colpi di look. Dunque, la domanda sorge spontanea: come fanno ad avere un guardaroba tanto sterminato?

Elisabetta Gregoraci con i pezzi delle ultime collezioni al GF Vip: come c’è riuscita

La verità è che i gieffini continuano a essere seguiti a “distanza” da costumisti, stylist e assistenti. Che non solo forniscono loro abiti e accessori nuovi ogni settimana, ma che sono pronti a soddisfare qualunque capriccio. Ecco perché, ad esempio, Elisabetta Gregoraci era in possesso dei capi griffati delle ultimissime collezioni, sebbene al suo ingresso nel programma non fossero ancora disponibili in commercio.