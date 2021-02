GF Vip, paura per Tommaso Zorzi, vittima di un brutto infortunio

Il gieffino coinvolto in un piccolo incidente: "Non pensavamo ti fossi fatto male"

Piccolo incidente nella casa più spiata d’Italia. Protagonista della brutta disavventura è il protagonista più indiscusso di quest’ultima edizione del GF Vip, Tommaso Zorzi. Dopo la crisi per il posticipo della fine del programma e le liti con l’amica Giulia Salemi, non c’è pace per Tommaso Zorzi che si è reso protagonista di una sfortunata vicenda.

Il GF Vip è quasi agli sgoccioli e gli inquilini della casa più spiata d’Italia non smettono mai di stupire. Questa volta tocca all’ex volto di Riccanza Tommaso Zorzi. Il giovane durante lo svolgimento delle cosiddette ‘tappediadi’ è stato coinvolto in un piccolo incidente.

Dunque, Tommaso, si è fatto convincere facendosi avvolgere in un tappeto per poi rotolare sul pavimento per tutta la casa. Ma durante il gioco qualcosa è andato storto. A spingerlo Dayane Mello e Giulia Salemi che non rendendosi conto hanno urtato Zorzi contro un muro facendolo sbattere.

Anche se nulla di grave, Zorzi ha lamentato la botta e ha chiesto aiuto agli inquilini di essere aiutato con del ghiaccio per allievare il dolore. Sicuramente gli amici non hanno percepito la gravità della situazione e Stefania Orlando, ormai amica del cuore di Zorzi, ha commentato la vicenda con queste parole:

Non pensavamo ti fossi fatto male.

GF Vip, il piccolo incidente che ha coinvolto Tommaso Zorzi

Sicuramente tanta paura per il giovane Tommaso ma fortunatamente nulla di grave dal momento che le inquiline Dayane Mello e Giulia Salemi sono intervenute tempestivamente per soccorrere l’amico. Subito dopo, comunque, il giovane ha ripreso a coinvolgere tutti gli altri concorrenti con la sua simpatia e ironia.

Il fatto non è passato inosservato al popolo del web. Alcuni utenti, infatti, hanno commentato ironicamente la vicenda: