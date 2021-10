Miriana Trevisan è una delle concorrenti di questa sesta edizione del GF Vip. A causa della grande riservatezza mostrata dalla gieffina nei confronti della sua vita privata, i concorrenti della casa più spiata d’Italia hanno pensato di etichettarla come ‘comodino al femminile’. Tale appellativo non è per niente piaciuto alla showgirl la quale ha comunque deciso di aprirsi con i suoi compagni di avventura.

Dopo essere stata criticata per il fatto di non esporsi, Miriana Trevisan ha rivelato alcuni aspetti della sua vita privata. In particolar modo, l’ex moglie di Pago si è confidata con Katia Ricciarelli, alla quale ha fatto una confessione shock.

Durante la conversazione con la cantante lirica, Miriana Trevisan si è lamentata riguardo le lamentele poste dagli inquilini della casa del GF Vip nei suoi confronti:

Ho i miei cavoli fuori che magari non porto qui perché voglio essere allegra. Però è quello che dico, cavoli. Adesso racconto anche i c***i miei. Dico la verità: stavo per morire quest’estate, quindi a me non me ne frega niente, io non soccombo… mai.

Parlando con Davide Silvestri, invece, Miriana Trevisan ha svelato:

C’è una cosa che mi fa star male ma non posso dirla, ho una storia complicata.

Come già anticipato, la gieffina si è aperta con Katia Ricciarelli alla quale ha confessato di aver rischiato di morire questa estate. Tuttavia, la showgirl non ha rivelato i motivi della disavventura di cui si è resa protagonista. Proprio per il fatto di non esporsi molto, la gieffina è stata presa di mira dall’attore Davide Silvestri.

