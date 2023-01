GF Vip, Luca Onestini rivela: “Ecco cosa fa Edoardo Donnamaria tutte le mattine”

All’interno della casa del Grande Fratello Vip i colpi di scena non mancano mai. Nel corso delle ultime ore sui Vipponi è piombata una grande preoccupazione. Il motivo? Pare che i gieffino siano decisi ad aiutare Edoardo Donnamaria per la sua storia travagliata con Antonella Fiordelisi. Nel dettaglio, nel corso delle ultime ore Luca Onestini ha svelato alcuni retroscena riguardo il giovane volto di Forum.

La travagliata storia tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi è uno degli argomenti più chiacchierati dalle pagine di gossip. Sono molti i Vipponi ai quali non sono passati inosservati alcuni comportamenti che il giovane volto di Forum ha adottato in seguito alle difficoltà legate al rapporto con Antonella Fiordelisi.

In particolar modo, Luca Onestini ha svelato alcuni retroscena che avrebbero fatto nascere negli altri Vipponi una grande preoccupazione nei confronti di Edoardo. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Ieri forse non l’avete visto, ma io adesso non sto più zitto perché mi sono rotto i c******i. Quando io vedo uno che si sveglia la mattina e la prima cosa che fa è andare a vomitare là dietro perché sta di m***a appena alzato e non ce la fa più. Io ho bisogno che questa persona la aiuti, questa situazione lo sta massacrando.

Anche Edoardo Tavassi si è espresso in merito alla situazione ed ha detto:

Infine, Luca ha risposto al fratello di Guendalina Tavassi con queste parole:

Ragazzi quando uno va a vomitare là dietro, che io vedo solo un piede, è tutto fuorché una roba finta, come invece vedo fare dall’altra parte per attirare l’attenzione. Quello si è messo a vomitare in un angolo, di nascosto, dietro un letto, per non farsi vedere e sentire da nessuno…