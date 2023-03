GF Vip, Luca Onestini una furia contro il reality: cosa è successo

Luca Onestini è senza ombra di dubbio uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione del Grande Fratello Vip. Nel corso delle ultime ore il gieffino è tornato a far parlare di sé per uno sfogo a cui si è lasciato andare contro il reality. Dopo un’accesa lite scoppiata tra Daniele Dal Moro ed Oriana Marzoli, l’ex tronista di Uomini e Donne non ha potuto fare a meno di criticare il reality: scopriamo insieme il perché.

Quella andata in onda giovedì 9 marzo è stata per Alfonso Signorini una puntata del Grande Fratello Vip non facile da condurre. Due sono stati i provvedimenti che il conduttore ha annunciato nei confronti dei Vipponi: l’ammonizione di Edoardo Donnamaria e la squalifica di Edoardo Tavassi. Ma non è finita qui. Alla fine della puntata è scoppiata un’accesa lite tra Daniele Dal Moro ed Oriana Marzoli.

I toni dei due si sono rivelati molto accesi. In particolar modo Daniele Dal Moro pare abbia avuto nei confronti di Oriana Marzoli un atteggiamento che non è per niente piaciuto ai telespettatori del reality i quali, per questo motivo, hanno chiesto la squalifica dell’ex tronista di Uomini e Donne.

La lite tra Oriana e Daniele è stata commentata da Luca Onestini il quale non ha potuto fare a meno di criticare la decisione del Grande Fratello Vip attuata nei confronti di Edoardo Tavassi ed Edoardo Donnamaria. Queste sono state le parole dell’ex protagonista di Uomini e Donne:

Riprendono Tavassi per una stecca e Daniele che sta facendo il disastro, allora?

Inutile dire che le parole di Luca Onestini non sono passate per niente inosservate al popolo del web. Sono molti coloro che in queste ore si stanno chiedendo quale sarà il destino di Daniele Dal Moro dopo l’accesa lite scoppiata con Oriana Marzoli.

Non ci resta che attendere la prossima puntata del Grande Fratello Vip per scoprire se gli autori prenderanno dei provvedimenti a riguardo.