GF Vip, nuovo colpo di scena, sboccia l’amore tra i due ex concorrenti? Chi sono i due protagonisti

Manca poco, ormai, al termine di quest’ultima edizione del GF Vip che fino all’ultimo continua a regalarci emozioni e colpi di scena. Da giorni, ormai, si vocifera l’amore sbocciato in gran segreto tra due ex gieffini che avrebbero dunque intrapreso una relazione. E ad oggi i protagonisti di questo gossip sembrerebbero essere proprio loro, Miriam Catania e Mario Ermito.

Ormai non ci sono più dubbi. Tra i due ex gieffini Miriam Catania e Mario Ermito sarebbe sbocciato l’amore. A rivelare lo scoop ‘Giornalettismo’, il giornale diretto da Gabriele Parpiglia molto vicino alle dinamiche del GF Vip grazie allo stretto rapporto che lo lega al padrone di casa Alfonso Signorini.

Stando a quanto riportato dal giornale, infatti, i due ex concorrenti del GF Vip avrebbero iniziato una relazione in gran segreto. Nulla di certo e confermato, comunque, per via del rapporto dell’attrice con il pubblicitario francese Quentin Kammermann, dal quale ha avuto Jacques, nato nel 2007.

C’è da dire che i due non hanno avuto la possibilità di conoscersi all’interno della casa più spiata d’Italia. Ricordiamo, infatti, che l’uscita di Miriam Catania dal programma è avvenuta molto tempo prima dell’ingresso di Mario Ermito. Pare, però, che i due abbiano avuto la possibilità di conoscersi dietro le quinte del programma.

Inoltre, altro scoop lanciato dal giornale, quello secondo il quale l’attrice avrebbe interrotto la relazione con il compagno. Sicuramente un gossip molto delicato che non ha visto finora smentite o conferme, anche se tutti gli ex gieffini sarebbero a conoscenza della notizia, a partire da Matilde Brandi.

Per il momento la notizia si presenta come un semplice gossip. Tuttavia, comunque, il rumor potrebbe diventare sempre più insistente e i due sarebbero dunque pronti ad uscire allo scoperto. Si attendono, comunque, notizie riguardo alla smentita o alla conferma del rumor da parte dei diretti interessati.