Soleil Sorge è indubbiamente una delle protagoniste indiscusse di questa nuova edizione del GF Vip. Sin dal suo primo ingresso nella casa più spiata d’Italia l’influencer ha dimostrato di avere carattere e di non tirarsi indietro nel dire nulla. In questi giorni è diventato virale sul web uno scatto riguardo Soleil in cui non è passato inosservato un dettaglio.

All’interno della casa del Grande Fratello Vip Soleil Sorge è indubbiamente una delle vip più chiacchierate di sempre. In particolar modo, la sua speciale amicizia con Alex Belli occupa spesso spazio nelle dirette delle puntate serali. Questo è uno dei principali motivi per cui spesso la gieffina si ritrova al centro del gossip.

In questi giorni, però, l’attenzione dei telespettatori del GF Vip è calata sull’ex protagonista di Uomini e Donne anche per un altro motivo. Sul web sta spopolando uno scatto del passato che riguarda proprio l’ex gieffina e che mostra il suo colore dei capelli al naturale.

GF Vip: lo scatto di Soleil Sorge che mostra il suo naturale colore dei capelli

Come già anticipato sta facendo il giro del web un’immagine del passato di Soleil Sorge. Quello che di certo non è passato inosservato agli occhi del popolo della rete riguarda il colore dei capelli dell’ex naufraga dell’Isola dei Famosi.

Stando all’immagine in questione sembra proprio che il colore naturale dei capelli di una delle protagoniste indiscusse del Grande Fratello Vip non sia il biondo. Nonostante abbia deciso di fare questo cambiamento, c’è da dire che Soleil rimane comunque bellissima.

Lo scatto in questione ha ricevuto sui social parecchi commenti da parte dei fan della concorrente del GF Vip i quali si sono espressi con moltissimi complimenti e parole positive per il percorso che l’influencer sta portando avanti all’interno della casa più spiata d’Italia.