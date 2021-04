GF Vip, qualcuno pronto ad intromettersi nella loro relazione? L’indiscrezione su una persona molto più grande di loro

Dopo la fine del GF Vip, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò non si sono più lasciati. La storia d’amore tra i due ex gieffini sembra procedere a gonfie vele. Inoltre, stando a quanto pubblicato dalle loro pagine social, i due sembrano più felici e innamorati che mai. Ma qualcuno potrebbe entrare nelle loro vite perturbando la loro relazione. Scopriamo di chi si tratta.

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò sui social appaiono inseparabili. Anche se in queste ultime ore la coppia ha dovuto salutarsi in quanto Rosalinda ha lasciato Milano per raggiungere la sua famiglia a Catania. Nonostante la felicità della coppia, stando alle cronache rosa, ci sarebbe un terzo incomodo che potrebbe influire sulla loro relazione.

Ultimamente, infatti, stanno circolando delle voci sulla coppia che riguarda la presenza di una donna che si sarebbe invaghita del giovane figlio di Walter Zenga. Sembra, infatti, che la donna abbia letteralmente perso la testa per l’ex concorrente del GF Vip.

Da quanto appreso dai rumors, la donna in questione avrebbe una certa età e sarebbe molto ricca. Sembra, inoltre, che Andrea Zenga conoscesse questa persona prima del suo ingresso al Grande Fratello Vip. In più, si vocifera che proprio la donna in questione abbia spinto nell’entrata di Andrea nel reality.

Si tratta di una voce che in pochissimo tempo ha fatto il giro del web. Infatti, sono molti i giornali di gossip che hanno ripreso la notizia parlando dell’infatuazione di questa donna per il giovane Andrea Zenga. Attualmente, però, il figlio del noto calciatore Walter Zenga non si è espresso in merito alla questione ed è rimasto in silenzio.

Non ci resta che aspettare il rilascio della versione dei fatti da parte del diretto interessato. Se tutto ciò fosse vero, come avrà preso la notizia l’amata Rosalinda? Attendiamo con ansia l’evoluzione degli eventi.