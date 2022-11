GF Vip, Sonia Bruganelli una furia contro Giulia Salemi: cosa è successo

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip dove non sono potuti mancare i colpi di scena. Tra le tante cose accadute in puntata, non è passato inosservato lo scontro tra Sonia Bruganelli e Giulia Salemi. Le due si sono rese protagoniste di una discussione a causa di alcune opinioni diverse sui Vipponi presenti in casa.

Tra Sonia Bruganelli e Giulia Salemi non scorre buon sangue. Nella puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera tutti non hanno potuto fare a meno di notare la tensione tra la moglie di Paolo Bonolis e l’influencer italo-persiana. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Tutto è iniziato durante la presentazione da parte del padrone di casa Alfonso Signorini riguardo il look di Giulia Salemi. L’influencer ha optato per una tuta che ha catturato l’attenzione di tutti. Queste sono state le parole del direttore di ‘Chi’ riguardo il look di Giulia Salemi:

Saluto la nostra Giulia, hai un look sbarazzino stasera.

In seguito alle parole del conduttore, l’influencer italo-persiana ha replicato:

Ho raccolto il consiglio di Sonia, mi sono messa in tuta. Ho realizzato il sogno di una vita: prima serata con questo look non si era mai visto.

In seguito alle parole dell’influencer, non è tardata ad arrivare la risposta di Sonia Bruganelli che, con grande determinazione, ha risposto in questo modo alla fashion blogger:

In tuta sta sicuramente più comoda. Io mi sono vestita da Giulia Salemi, tutta fasciata e infatti non riesco a muovermi. Ho esercitato un po’ di sano nonnismo […]

Successivamente, la tensione si è fatta sentire ancora di più quando, parlando di Oriana Marzoli, Sonia e Giulia hanno esposto opinioni completamente opposte.

In particolar modo, l’opinionista ha accusato Giulia di non esprimere il proprio pensiero leggendo solamente ciò che c’è scritto sul tablet. Queste sono state le sue parole a riguardo: