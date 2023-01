GF Vip, Stefano Fiordelisi contro Edoardo Donnamaria: ecco il gesto inaspettato

Il gesto del padre di Antonella Fiordelisi contro Edoardo Donnamaria non è passato inosservato: ecco perché

Stefano Fiordelisi non smette mai di far parlare di sé. Nel corso delle ultime ore il nome del padre di Antonella Fiordelisi è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Agli occhi dei fedeli telespettatori del programma non è passato inosservato il gesto che l’uomo ha fatti nei confronti di Edoardo Donnamaria.

Nella casa del Grande Fratello Vip i colpi di scena non mancano mai. In questi ultimi giorni non si fa altro che parlare dei continui tira e molla tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Nelle ultime ore sembra che Edoardo Donnamaria abbia deciso di chiudere definitivamente con l’influncer.

La notizia della rottura tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi non è piaciuta per niente a tutti i fan della coppia. Anche il papà della gieffina, Stefano Fiordelisi, sembra non aver accettato la decisione che il giovane volto di Forum ha preso nei confronti di sua figlia.

Tutti i fan più fedeli del Grande Fratello Vip non hanno potuto fare a meno di notare il gesto che Stefano Fiordelisi ha fatto nei confronti di Edoardo Donnamaria. Stando infatti alle ultime indiscrezioni, pare che il padre della gieffina abbia deciso di smettere di seguire il giovane volto di Forum.

Successivamente, però, il padre di Antonella Fiordelisi ha preso la decisione di disattivare la sua pagina Instagram. Non ci resta che attendere la prossima puntata per scoprire se il padrone di casa Alfonso Signorini tratterà questa vicenda molto chiacchierata in questi ultimi giorni e che ha attirato l’attenzione di tutti.

Come prenderà Edoardo Donnamaria la decisione del padre di Antonella Fiordelisi di smetterlo di seguirlo sui social? Nella prossima puntata del Grande Fratello Vip ne vedremo senza ombra di dubbio delle belle.