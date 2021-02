GF Vip, tutte le eliminazioni della semifinale

Venerdì 26 febbraio è andata in onda la seminifinale del GF Vip. Puntata che ha visto la doppia eliminazione di Rosalinda Cannavò e Samantha De Grenet che hanno abbandonato la casa più spiata d’Italia a tre giorni dalla finalissima. Salva, invece, Stefania Orlando che Dayane Mello ha scelto di mandare al televoto insieme all’amica Rosalinda.

Penultima puntata del GF Vip quella andata in onda ieri sera su Canale 5. A tre giorni dal gran finale, non sono mancate le sorprese e i colpi di scena. Dall’eliminazione di Rosalinda Cannavò a quella di Samantha De Grenet, scopriamo tutto quello che è successo nella semifinale del Grande Fratello Vip.

Rosalinda Cannavò è stata la prima eliminata della semifinale del GF Vip. L’attrice, infatti, ha abbandonato la casa ad un passo dalla finale. È stata proprio Dayane Mello a contribuire all’eliminazione di Rosalinda dal momento che aveva scelto di non salvare l’amica per mandare in nomination la rivale Stefania Orlando.

Dunque, a leggere il risultato del televoto è stata proprio Dayane Mello. Il 57% del pubblico ha deciso di salvare Stefania Orlando con il 43% che, invece, ha preferito salvare Rosalinda Cannavò. Ed è stata l’amica del cuore Dayane Mello a contribuire all’eliminazione dell’attrice nominata dalla modella brasiliana nella scorsa puntata del 22 febbraio.

La nomination di Rosalinda che porta la firma di Dayane Mello ha recato alla modella molte critiche all’interno della casa, soprattutto da parte di Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. I due, infatti, hanno accusato Dayane di aver finto i sentimenti dichiarati nei confronti di Rosalinda solamente per le telecamere.

Ma non finisce qui. Infatti, a sorpresa, nella semifinale del GF Vip c’è stata una seconda eliminazione che porta il nome di Samantha De Grenet. La showgirl, dunque, ha abbandonato la casa in seguito al televoto con Stefania Orlando. Samantha, come da lei stessa dichiarato, aspettava da tempo l’eliminazione dal momento che il suo ingresso nella casa è avvenuto più tardi rispetto agli altri concorrenti.