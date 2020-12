Nel corso della puntata del GFVip andata in onda lunedì 30 novembre, una concorrente ha sfoggiato un look che ha lasciato tutti i telespettatori a bocca aperta. Si tratta dell’outfit di Giulia Salemi, la new entry nella casa più spiata d’Italia. L’influencer ha indossato una bellissima minigonna e un cardigan corto.

Sono trascorse poche settimane da quando Giulia Salemi è entrata a far parte del cast dei concorrenti del Grande Fratello Vip. Nonostante ciò, numerosi sono i gossip che si aggirano intorno alla celebre influencer. Senza alcuna ombra di dubbio, con il suo lussuoso outfit la ragazza non è passata in osservato agli occhi del pubblico.

Dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip due anni fa, Giulia Salemi torna a vivere una nuova esperienza all’interno della casa. Poco tempo è passato dal suo ingresso e l’ex concorrente di Pechino Express ha già ben saputo come attirare l’attenzione di tutti su di lei.

Ovviamente all’influencer non mancano i gusti in termini di stile. Infatti, con i suoi look che ha sfoggiato durante queste settimane ha dimostrato di essere una delle concorrenti più trendy della casa di Cinecittà. Nella 22esima puntata del GFVip, la ragazza si è mostrata in un outfit coloratissimo con minigonna e cardigan crop.

Le scorse settimane, la fashion blogger aveva sfoggiato abiti mini ma questa volta ha optato per un completo color block. Infatti, l’influencer italo-persiana ha abbinato colori a contrasto. Il suo outfit era costituito da una minigonna di Isabelle Blanche e un cardigan crop. Crtca quest’ultima si tratta di un modello di lana mohair firmato Rebel Girl con un solo bottone al centro.

Siete curiosi di sapere il costo dei due capi? Il primo, sul sito ufficiale del marchio ha un prezzo pari a 135 euro mentre il secondo arriva a poco più di 100 euro. Per completare il suo look glamour, Giulia Salemi ha scelto un paio di tacchi a spillo firmati Casadel di cui il costo è pari a 575 euro.