GFVip, Cristiano Malgioglio vuole lasciare la casa: “Basta, me ne vado”

Nel corso delle ultime ore è arrivata una notizia dal Grande Fratello Vip che ha lasciato tutti i telespettatori a bocca aperta. Un noto concorrente del reality show si è lasciato andare ad un duro sfogo. Dopo essere finito in nomination, il gieffino ha minacciato di abbandonare la casa più spiata d’Italia. Ecco di chi si tratta.

Protagonista di questo gossip che sta circolando sul web nelle ultime ore è Cristiano Malgioglio. Il celebre cantautore italiano ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip da poche settimane. Nonostante questo, sembra che l’uomo voglia già abbandonare il programma a causa delle incongruenze che ci sono state con gli altri inquilini.

Nella casa del Grande Fratello Vip le tensioni tra gli inquilini si fanno sempre più intense. Questa volta a far scoppiare una furiosa lite all’interno della casa più spiata d’Italia sono stati Cristiano Malgioglio e Giulia Salemi. Alla luce di questo, il noto cantautore italiano è finito in nomination insieme a Tommaso Zorzi, Maria Teresa Ruta e Giacomo Urtis.

Ecco con quali parole lo stesso Cristiano Malgioglio ha espresso tutta la sua rabbia minacciando di andare via al più presto dalla casa:

Basta! me ne vado! Appena arriva il produttore devo chiarire delle cose e poi vado via.

Proprio in questo momento è intervenuto Giacomo Urtis il quale ha cercato di riportare un po’ di tranquillità. Il celebre medico dei Vip ha invitato il cantante a riflettere sulla sua decisione almeno per una notte. Nonostante questo, Cristiano Malgioglio sembra non aver cambiato ancora idea e quindi di essere sicuro della sua scelta.

Tuttavia, gli ingressi dei nuovi concorrenti al Grande Fratello Vip hanno rotto un po’ quelli equilibri che si erano stabiliti precedentemente all’interno della casa. Per esempio, anche tra Stefania Orando e Tommaso Zorzi è nata una discussione dopo che lei ha nominato il celebre influencer.