Nel corso degli ultimi giorni è giunta la notizia di una nota concorrente del GFVip la quale ha deciso di abbondare la casa. Si tratta di Elisabetta Gregoraci, celebre showgirl di Soverato. La modella, in vista del prolungamento del talent-show condotto da Alfonso Signorini, ha preferito tirarsi indietro a causa della lontananza dalla sua famiglia.

Ormai è ufficiale: Elisabetta Gregoraci abbandonerà la casa del Grande Fratello Vip nei prossimo giorni. Una decisione drastica e presa in considerazione del prolungamento del programma in onda su Canale 5 fino al mese di Febbraio 2021. Nonostante questo, l’ex moglie di Flavio Briatore resterà ancora tre giorni nella casa più spiata d’Italia.

Grandi colpi di scena all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini, nelle scorse puntate, ha colto di sorpresa tutti i concorrenti rendendo noto a questi ultimi la decisione del prolungamento del talent-show. Una notizia che ha lasciato tutti senza parole e che ha spinto la maggior parte di loro a prendere in considerazione la scelta di abbandonare il programma.

Tra questi ultimi troviamo Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini i quali non vedono l’ora di riabbracciare i propri cari. La partenza dei due concorrenti ora è ufficiale ma prima Alfonso Signorini ha fatto una promessa alla showgirl di Soverato.

Quest’ultima resterà ancora qualche giorno all’interno della casa ma non sarà da sola. Senza alcuna ombra di dubbio, a fare compagnia all’ex moglie di Flavio Briatore, ci sarà Pierpaolo Petrelli. Quest’ultimo, appreso l’annuncio del conduttore, ha cambiato del tutto espressione ed è corso subito ad abbracciarla

Per quanto riguarda Francesco Oppini, Alfonso Signorini ha confermato a tutto il cast dei concorrenti che quest’ultimo uscirà dalla casa. Mentre Dayane Mello resterà ancora in gioco. Per la prima volta, Grande Fratello Vip andrà in onda su Canale 5 la notte di Capodanno 31 dicembre al posto del Capodanno in Musica di Federica Panicucci.