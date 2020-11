Di recente, nella casa del GFVip, i concorrenti hanno voluto ammazzare il tempo e dedicarsi un po’ al divertimento. Per questo motivo, nel corso delle ultime ore gli abbiamo visti fare il gioco della bottiglia grazie al quale l’atmosfera si è decisamente riscaldata all’interno della casa più spiata d’Italia.

Senza alcuna ombra di dubbio, questa quinta edizione del Grande Fratello Vip sta facendo molto discutere il web. Infatti sono numerosi i gossip che si aggirano attorno al programma. Dalle varie liti tra i concorrenti ai momenti più esilaranti, il programma condotto da Alfonso Signorini ci sta regalando grandi emozioni.

Durante gli ultimi giorni, i giochi all’interno della casa del Grande Fratello Vip si sono fatto sempre più osé. Questa volta, Tommaso Zorzi non ha fatto surriscaldare l’atmosfera nella casa per via di una lite bensì per il gioco della bottiglia. Infatti è stato proprio l’influencer a proporre quest’ultimo e a pensare anche alle punizioni estremamente osé.

I quattro concorrenti che hanno regalato al pubblico i momenti più iconici sono Andrea Zelletta, Tommaso Zorzi, Giulia Salemi e Adua Del Vesco. Durante il tradizionale gioco, tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi è scoccato un appassionante bacio. Inizialmente, i due dovevano solo toccarsi le labbra ma alla fine sono finiti in un lungo bacio durato ben 30 secondi.

Successivamente il noto influencer, pur di non leccare la schiena di uno dei suoi compagni, si è offerto di bere un intruglio di qualsiasi cosa. Per quando riguarda Andrea Zelletta e Adua Del Vesco, l’attrice ha avuto l’obbligo di leccare la schiena al suo compagno di gioco e così ha fatto.

Tuttavia, nel corso degli ultimi giorni al Grande Fratello Vip sono arrivate due new entry. Si tratta di Giulia Salemi e Stefano Bettarini. Peccato che quest’ultimo è stato già espulso a causa di una bestemmia pronunciata. Invece, per quanto riguarda Giulia Salemi, da giorni si vociferava un flirt con Enock ma l’influencer ha negato tutto.