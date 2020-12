Nella casa del Grande Fratello Vip è tempo di confessioni e amori. Questa volta il trio del chiacchiericcio è composto da Giacomo Urtis, Selvaggia Roma e Dayane Mello.

Il chirurgo plastico e Selvaggia Roma si conoscevano ben prima dell’ingresso nella casa più spiata d’Italia. Forse, proprio per questo, i due hanno molta confidenza e si lasciano andare a confessioni intime.

Giacomo Urtis e Selvaggia Roma stavano discutendo sulla prossima uscita dei concorrenti che non vogliono rimanere fino a febbraio. Tra questi Elisabetta Gregoraci che vuole tornare del piccolo Nathan Falco.

L’uscire della showgirl, secondo il chirurgo, favorirebbe l’intesa tra Pierpaolo Pretelli e la Roma. “La settimana prossima cambia tutto. Per te si smuove qualcosa, visto che esce lei e per me non so“.

A questa affermazione la coinquilina ha incalzato, tanto da portare il concorrente a confessare un amore scottante. Dopo aver ammesso di aver preso una cotta per Tommaso, Urtis sostiene: “Tommaso si è preso una sbandata, ma non capisce che è etero quell’altro“.

Questa frase andrebbe a confermare anche la versione di Cristiano Malgioglio. Poco proprio fa il cantautore ha ripreso l’influencer 25 enne perché per lui si è innamorato di Francesco Oppini.

Ma sarà davvero così? L’intesa tra Zorzi e il figlio di Alba Parietti è sempre stata evidente, soprattutto da parte di Tommaso che da quando l’amico gli ha confessato che vuole lasciare la casa è in totale crisi.

Incalzati più volte da Alfonso Signorini entrambi hanno confermato che tra loro c’è solo una bellissima amicizia e nient’altro. Insomma, gli altri concorrenti e forse il pubblico si sforzano di vedere amore quando in realtà non c’è?

Ricordiamo che il radiofonico, fuori dalla casa, ha una relazione con una donna. Difficile credere che il rapporto con l’altro gieffino possa mettere in crisi una relazione solida. È vero che mai direi mai, ma sembra che questa volta l’amore non possa proprio sbocciare.