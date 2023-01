Giaele De Donà: la confessione shock su Antonino Spinalbese

Senza alcuna ombra di dubbio, Giaele De Donà è una delle concorrenti più amate e chiacchierate al Grande Fratello Vip. Nel corso delle ultime ore, all’interno della casa più spiata d’Italia, la celebre gieffina si è resa protagonista di una clamorosa rivelazione su Antonino Spinalbese. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Giaele De Donà spiazza tutti al Grande Fratello Vip. Nel corso delle ultime ore, la concorrente è tornata ad occupare il centro della cronaca rosa. Questa volta a renderla protagonista di un gossip è stata una confessione shock fatta da lei stessa nei confronti di Antonino Spinalbese.

Nonostante sia sposata, la nota gieffina non ha mai negato di vivere una relazione aperta con suo marito, così come non ha mai nascosto di provare un piccolo interesse per Antonino Spinalbese. A fare emergere ulteriori dettagli in merito alla questione ci hanno pensato Edoardo Donnamaria e Edoardo Tavassi. Questi ultimi, in occasione del Game Night, hanno deciso di mettere in difficoltà la diretta interessata ponendole un quesito particolare:

Una domanda un po’ scomoda, se Antonino ci fosse stato, avresti fatto l’amore con lui?

La risposta inaspettata della De Donà non si è fatta attendere. Queste sono state le sue parole:

Probabilmente sì, ma non in Casa. Sì, non al Grande Fratello.

La clamorosa rivelazione della gieffina ha fatto divertire gli altri due inquilini, in particolare Edoardo Tavassi il quale a sua volta ha esclamato:

Come non in Casa? E dove? In giardino?

Infine Giaele ha replicato:

Basta, ho detto sì. Ho detto sì.

Per quanto riguarda la reazione di Antonino Spinalbese, quest’ultimo si è mostrato indifferente dinanzi alle parole della gieffina. Probabilmente, lo ha fatto di proposito per non darle false speranze.