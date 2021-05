Gianluca Vacchi in Serbia per vaccinarsi, l’annuncio sui social

Ecco il racconto dell'imprenditore durante il ritorno in Italia

Uno degli imprenditori più conosciuti sui social, Gianluca Vacchi, e la sua compagna Sharon Fonseca hanno ricevuto la prima dose di vaccino. A dare l’annuncio è stato proprio l’imprenditore tramite il suo profilo Instagram. La vaccinazione, come da lui stesso dichiarato, è stata fatta in Serbia.

Prima dose di vaccino per Gianluca Vacchi e la compagna Sharon Fonseca. La coppia, infatti, è volata in Serbia a bordo del jet privato dell’uomo per ricevere, appunto, la prima dose del vaccino anti-Covid. L’imprenditore ha approfittato dal fatto che la Serbia ha permesso la vaccinazione anche a cittadini stranieri.

In attesa ora della seconda dose, Gianluca Vacchi tramite delle Instagram Stories ha dato l’annuncio ed ha anche ringraziato la città di Belgrado per l’opportunità che gli è stata offerta. Ecco le parole con cui il noto imprenditore ha comunicato la notizia:

Stiamo tornando a Bologna dopo la prima dose di vaccino. Grazie Serbia per averci trattato come vostri cittadini. Vi siamo molto riconoscenti, torneremo per la seconda dose.

Sono state queste le parole del noto imprenditore durante il viaggio di ritorno sul suo jet privato insieme alla compagna Sharon Fonseca.

Gianluca Vacchi vaccinato in Serbia, ecco la decisione del Paese

Da gennaio, infatti, la Serbia ha permesso ai cittadini stranieri di poter prenotare un vaccino a scelta tramite alla compilazione di un modulo online. Questo è ciò che si può leggere sul sito dell’Ambasciata:

Per aderire alle possibilità di vaccinazione in Serbia, dall’11 gennaio anche i cittadini stranieri (con o senza permesso di soggiorno), oltre a quelli serbi, possono esprimere il loro interesse per la vaccinazione contro Covid-19.

Tuttavia, però, in queste ultime settimane c’è stato un dietro front da parte del Paese. Infatti, dato l’incremento del turismo vaccinale, il Presidente serbo Vucic ha deciso di fare un passo indietro riguardo le vaccinazioni ai cittadini stranieri. Evidentemente Gianluca Vacchi è stato uno degli ultimi della lista a poter ricevere la prima dose.