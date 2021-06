Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia che ha lasciato tutti a bocca aperta. Si tratta di Gigi D’Alessio e la sua nuova fiamma. La fortunata in questione si chiama Denise e di recente sono emersi numerosi pettegolezzi su quest’ultima. Scopriamo insieme le indiscrezioni che sul web si fanno sempre più insistenti.

A seguito della rottura con Anna Tantangelo, Gigi D’Alessio sembra aver ritrovato finalmente la serenità. La sua nuova fiamma si chiama Denise Esposito. La ragazza è più giovane del celebre cantante di circa 24 anni ma nulla sembra ostacolare la loro storia d’amore. Stando ad alcune indiscrezioni, i due passeggiavano mano nella mano alla luce del giorno.

Nel corso delle ultime ore Gigi D’Alessio è stato sorpreso in dolce compagnia della sua nuova fidanzata. Stando a quanto riportato dai paparazzi, i due stavano passeggiando insieme nella zona della villa all’Olgiata. Qui è dove il celebre cantante ha vissuto fino ad un anno fa con l’ex compagna storica.

Nonostante è da un bel po’ di tempo che le indiscrezioni sulla loro relazione si fanno sempre più insistenti, non è ancora arrivata nessuna conferma o smentita da parte dei diretti interessati. Denise Esposito è un’influencer napoletana di 28 anni e lei stessa avrebbe conosciuto Gigi all’isola di Capri.

All’inizio dell’anno 2020, la storia d’amore tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio è giunta a capolinea. I due hanno deciso di chiudere i loro rapporti in modo pacifico, soprattutto per il bene del loro figlio Andrea. La stessa cantante aveva raccontato l’accaduto:

Un giorno gli ho detto ‘Vogliamo allontanarci un attimo e capire? Me ne vado. E lui non mi ha fermata. Resta la persona più importante della mia vita, l’uomo che avrei voluto sposare e che ancora sposerei”, aveva rivelato la cantante in seguito ad una loro rottura.

Adesso anche la donna sembra aver voltata pagina e sembra aver ritrovato il sorriso a seguito della rottura con il cantante. Queste le sue parole:

Di quel rapporto non mi manca nulla, se n’è andata l’Anna malinconica, che faceva la donnina per mostrare anni in più. Essere compagna di Gigi mi ha aiutata per il fatto di avere a fianco una persona con 20 anni più di me di esperienza artistica