Gigi D’Alessio, la rivelazione del figlio Luca su Anna Tatangelo

Luca D’Alessio è il figlio che Gigi D’Alessio ha avuto dalla sua prima moglie, Carmela Barbato. In queste ultime ore il figlio del noto cantante ha dimostrato via social tutta la sua stima e il suo affetto per l’ex compagna di papà Gigi, Anna Tatangelo. Ecco cosa ha dichiarato Luca D’Alessio riguardo la cantante.

Luca D’Alessio, figlio di Gigi D’Alessio e dell’ex moglie Carmela Barbato, ha deciso di seguire le orme artistiche del padre e quindi, come lui, di dedicarsi esclusivamente alla musica. In queste ultime ore il giovane si è prestato a rispondere a domande poste da alcuni utenti via social.

Tra queste, al quesito su quali fossero le sue cantanti preferite, il figlio di Gigi D’Alessio ha risposto con queste parole:

Annalisa, Arisa e Anna Tatangelo. Sono loro le mie preferite ma ce ne sono altre come Emma Muscat, Emma Marrone e Noemi.

Una volta letto il suo messaggio, Anna Tatangelo ha ben pensato di lasciare un commento rivolto al giovane.

Dunque la bellissima e famosa cantante ha rivolto al figlio dell’ex compagno un messaggio affettuoso. Queste sono state le sue parole:

Ti voglio bene.

Questo a dimostrazione del fatto che i due hanno comunque mantenuto un buon rapporto, nonostante la separazione tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio.

Gigi D’Alessio, il rapporto tra Anna Tatangelo e Ilaria D’Alessio

Senza dubbio i rapporti tra Anna Tatangelo e Luca D’Alessio sono buoni. Lo stesso, però, non si può dire riguardo l’altra figlia di Gigi D’Alessio, Ilaria D’Alessio, la secondogenita del cantante e della sua ex moglie.

Stando a quanto dichiarato da lei stessa sui social, pare che Ilaria D’Alessio non abbia buoni rapporti con l’ex compagna del padre. Tempo fa, infatti, la stessa Ilaria aveva scritto: