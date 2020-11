Gigi Proietti ricoverato per problemi cardiaci in una clinica romana

Gigi Proietti sarebbe ricoverato in terapia intensiva in gravi condizioni ma non si tratterebbe di un contagio da Coronavirus. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno gettando nello sconforto i fan dell’amato attore.

A parlare dell’accaduto è stato il quotidiano Il Tempo che ha fatto sapere che Gigi Proietti si troverebbe ricoverato presso una clinica romana. L’attore romano avrebbe accusato dei problemi cardiaci. Il quotidiano parla di condizioni gravissime. L’attore era già ricoverato in clinica da 15 giorni ma il suo quadro clinico sarebbe peggiorato in queste ultime ore.

Nato il 2 novembre 1940 a Roma, il comico avrebbe dovuto festeggiare il suo compleanno domani. Non è la prima volta che il noto comico ha problemi cardiaci.

Sono passati circa 10 anni dal suo ultimo ricovero. Nel 2010, infatti, Gigi Proietti colpito da una forte tachicardia fu ricoverato presso l’ospedale San Pietro di Roma.

Fortunatamente, in quella situazione, Gigi Proietti riuscì rimettersi nel giro di pochi giorni, tornando a fare quello che più ama: l’attore.

Il ricovero del 2010

Sul suo ricovero del 2010 l’attore scherzava spesso. Appena uscito dall’ospedale concesse un intervista in cui spiego cos’era successo, minimizzando l’accaduto:

Sarà. Ringrazio con tutto il cuore. Ma sto benissimo. Ho magari una bronchite da fumo, questo sì. Devo smette de fuma’. Anzi, colgo l’occasione per dire a tutti: dovete smette de fuma’. La tosse, de notte, m’ha dato fastidio, tossivo, tossivo, mi faceva male il petto e ho pensato che un check up ci stava bene. Tutto qui. Per riguardo, all’ospedale m’hanno detto: signor Proietti, la mettiamo in terapia intensiva così nessuno la vede, nessuno viene a chiedere l’autografo, nessuno disturba. Pe’ fortuna. Me so’ ritrovato sui giornali, sui siti, sulle agenzie, sulle radio, che stavo a mori’

In questo momento tutti stanno con il fiato sospeso pregando per lui. L’attore ha una tempra forte e siamo sicuri che non vorrà perdersi il suo ottantesimo compleanno.

Articolo in aggiornamento