Avete mai visto Giorgio Manetti da giovane? Il celebre cavaliere di Uomini e Donne si è mostrato a tutti i suoi fan da giovane attraverso delle foto appartenenti al passato. Nel dettaglio, si tratta degli anni 80 in cui l’uomo sfoggiava un fisico da paura, i capelli mori e un sorriso smagliante. D’altronde la bellezza e il fascino sono due caratteristiche che lo hanno sempre contraddistinto.

Giorgio Manetti rimane uno dei concorrenti più amati e stimati nella storia di Uomini e Donne. Tempo fa, la sua storia d’amore con Gemma Galgani ha mandato su di giri tutti i telespettatori. Sebbene ora l’uomo sia fuori dal programma, rimane pur sempre attivo cui social tramite cui si mostra a tutti suoi fan. Se sbirciamo il suo profilo Instagram troviamo delle foto che lo ritraggono da giovane.

Giorgio Manetti con il suo fascino e la sua eleganza ha saputo come come conquistare tutto il pubblico di Uomini e Donne. Non solo, anche il cuore di Gemma Galgani. Tuttavia, in tanti sono chiesti se l’uomo era caratterizzato dalla stessa bellezza e dalla stessa raffinatezza anche da giovane.

Senza alcuna ombra di dubbio la risposta è sì. Peraltro, è stato lui stesso a condividere insieme a tutti i suoi fan alcune foto su Instagram che lo ritraggono da giovane. Precisamente, nell’anno 1985, l’uomo stava trascorrendo una meravigliosa vacanza alle Hawaii ed è stato immortalato in questi fantastici momenti.

Molte persone hanno dichiarato di preferire il suo aspetto di adesso. Invece tanti altri hanno sottolineato come, nonostante il passare degli anni, abbia mantenuto la sua bellezza mozzafiato. Infatti, possiamo notare come l’uomo non ha nessun segno del tempo.

Ad oggi, Giorgio Manetti si è ritirato ufficialmente dal programma condotto da Maria De Filippi e sembra aver trovato l’amore all’infuori di quest’ultimo. La sua compagna si chiama Caterina ma si vocifera che la loro relazione sia naufragata. Nel frattempo, il cavaliere si dedica a fare l’organizzatore di eventi.