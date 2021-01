Giornalista svela: faida tra Elisabetta Gregoraci e Antonella Elia nel backstage

Volano scintille tra Elisabetta Gregoraci e Antonella Elia. La tensione tra le due leonesse del Grande Fratello Vip 5 continua ancora oggi, nonostante la showgirl calabrese abbia ormai abbandonato da un pezzo la trasmissione di Canale 5. Per un motivo o per l’altro, il conduttore Alfonso Signorini riesce d’altronde a inserirla, ogni volta, nelle dinamiche che si sviluppano all’interno della Casa di Cinecittà.

Elisabetta Gregoraci: chiarimento con Pretelli e Salemi

Ultimo pretesto, l’ennesimo chiarimento con Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. La coppia di concorrenti pareva fare sul serio, ma l’ex conduttrice di Made in Sud nutriva qualche riserbo a riguardo, prontamente esternato nella puntata andata in onda sulla rete ammiraglia Mediaset lunedì scorso.

Implicazioni nel backstage

Una serata infuocata lo è stata del resto per Antonella Elia, immischiata in una nuova discussione con Samantha De Grenet, un’altra con cui non va propriamente d’accordo, anzi. Anche se nella trasmissione non hanno finito per entrare in rotta di collisione, Antonella Elia e Elisabetta Gregoraci nutrono comunque una forte antipatia reciproca. E la situazione ha delle implicazioni pure nel backstage del reality.

L’ostilità cresce di continuo, che va al di là dei battibecchi in televisione, proseguita pure nel dietro le quinte. A Casa Chi, web-talk del settimanale Chi, il giornalista Gabriele Parpiglia ha concesso qualche pepato retroscena sulla rivalità in essere.

Nessun cenno d’intesa

Ciò che accade durante i neri del GF Vip – ha spiegato l’esperto di cronaca rosa – è una sorta di secondo reality. Succedono parecchie cose, una versione parallela dello spettacolo offerto ai telespettatori. Elisabetta Gregoraci e Antonella Elia non si salutano né si guardano mai in faccia, neppure per scherzo.

Elisabetta Gregoraci e Antonella Elia si ignorano

Parpiglia ha dunque spiegato che quando la Elia arriva in studio saluta ognuna delle concorrenti eliminate, eccetto la Gregoraci. Arriva e di proposito salta l’ex moglie di Flavio Briatore. Lo fa apposta. Fa finta che sia invisibile ed Elisabetta non fa una piega, ripaga non scambiando lo sguardo. Se mettessero le telecamere – ha concluso – tutti quanti si divertirebbero.