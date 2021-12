Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia riguardante il programma Striscia La Notizia che ha lasciato tutto il mondo del web senza parole. Giulia e Talisa, le celebre veline sono state costrette ad assentarsi di nuovo all’interno del programma di Antonio Ricci. Nei prossimi giorni a sostituirle saranno Shaila e Mikaela. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Dopo non aver potuto prendere parte a Striscia La Notizia a causa di un contatto con una persona positiva al Coronavirus, Giulia e Taila dovranno essere sostituite di nuovo. Questa volta sembra che il motivo della loro assenza sia legato a dei problemi di salute di una delle due. Ecco tutti i dettagli.

Qualche settimana fa Giulia Pelagatti e Talisa Ravagnani sono state costrette ad assentarsi a Striscia La Notizia in quanto avevano avuto un contatto con una persona risultata positiva al Covid-19. Come da prassi, dopo essersi sottoposte al tampone, le celebri veline sono risultate negative ma tuttavia non potranno rientrare nel programma condotto da Antonio Ricci.

Questa volte le veline dovranno assentarsi perché nel corso degli ultimi giorni una di loro due ha accusato problemi di salute. Alla luce di questo, le altre veline, Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva rimarranno un bel po’ di tempo all’interno del tg satirico per sostituirle.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Pelagatti (@pelagattigiulia)

Chi sono Giulia e Talisa

Da qualche mese Giulia Pelagatti e Talisa Ravagnani sono le nuove veline di Striscia La Notizia. Entrambe sono già note all’interno del mondo dello spettacolo in quanto hanno partecipato come concorrenti al programma di Amici di Maria De Filippi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @talisajade_

Per quanto riguarda Giulia, sappiamo che la ballerina è di Prato ed ha perso parte ad Amici nel 2016 ma non è riuscita ad arrivare al serale. Invece per quanto riguarda Talisa, la ballerina è di origini italoamericane ed ha partecipato ad Amici nell’anno 2019. Attualmente non sappiamo quando le veline potranno partecipare di nuovo nel tg satirico, il loro rientro è stato rimandata a data da destinarsi.