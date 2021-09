Di recente Giulia Salemi è tornata al centro della cronaca rosa a causa di un episodio che ha lasciato spiazzata la stessa influencer. Cristiano Malgioglio sembra aver bloccato sui social la modella italo-prussiana. A rivelarlo è stata lei stessa la quale si è detta anche stupita di fronte ad un simile accaduto. Scopriamo insieme nel dettaglio cosa è successo.

Nel corso delle ultime ore Giulia Salemi sta facendo scatenare numerosi rumors sui social. La celebre modella italo-prussiana è stata bloccata su Instagram dall’ex inquilino della casa più spiata d’Italia, stiamo parlando di Cristiano Malgioglio. Ecco il racconto spiazzante dell’influencer.

Durante l’esperienza al Grande Fratello Vip Giulia Salemi è stata protagonista di numerosi gossip che hanno circolato in rete. All’interno della casa più spiata d’Italia, la celebre modella italo-prussiana non solo si è legata a Pierpaolo Pretelli ma ha anche avuto alcune liti. Tra queste ultime troviamo quella con Tommaso Zorzi, Elisabetta Gregoraci e Cristiano Malgioglio.

Al termine del programma condotto da Alfonso Signorini, sembrava che si era instaurata la pace tra Giulia Salemi e Cristiano Malgioglio. Tuttavia, di recente è spuntato un dettaglio che non è passato in osservato alla modella-italo prussiana. Stando alle dichiarazioni di quest’ultima, sembra che il cantante abbia bloccato la ragazza sui social.

La dichiarazione di Giulia Salemi arrivata dal Grande Fratello Vip Party. La fidanzata di Pierpaolo Pretelli ha rivelato che nelle ultime settimane ha provato a cercare il profilo di Cristiano Malgioglio sui social ma si è appunto accorta del blocco.

La reazione di Giulia Salemi al gesto di Cristiano Malgioglio

Tutti i fan della diretta interessata non ci hanno pensato due volte a commentare l’accaduto in quanto si sono detti enormemente scioccati. Infatti, anche lei stessa si è detta stupita di fronte ad un episodio del genere in quanto ha ribadito di non capire il motivo della scelta del cantautore di Ramacca.

