Giulia Salemi indossa un abito blu elettrico per la diretta del GF Vip. Ma sapete quanto costa? Un prezzo inaccessibile

Lunedì 14 dicembre è andata in onda la puntata numero 26 del Grande Fratello Vip su Canale 5. Tra le new entry che più stanno facendo discutere il pubblico a casa e gli stessi co-inquilini c’è Giulia Salemi.

Giulia Salemi sfoggia il lusso

Nonostante abbia varcato la celebre porta rossa solo poche settimane fa, la modella e influencer ha già spiccato per il suo stile glamour e trendy, salendo sul podio delle concorrenti più fashion della trasmissione. In occasione della diretta di ieri sera ha puntato tutto sul lusso, osando con un sexy minidress in lamé blu cobalto.

Elisabetta Gregoraci ha un’erede

Se c’era chi temeva l’uscita di Elisabetta Gregoraci lasciasse un vuoto incolmabile nella Casa, almeno da un punto di vista del look, ha di che dormire sonni tranquilli. Nemmeno Giulia Salemi scherza e nel 26esimo appuntamento con lo show Mediaset ne ha dato la riprova.

Dopo il variopinto look color block e il completo di pelle dall’animo rock, in questa occasione la giovane di origini persiane ha indossato dei capi extra lusso, senza disdegnare dettagli scintillanti proprio come già aveva fatto in tempi recenti.

Modello Saint Laurent

L’ex di Francesco Monte ha messo in risalto tutta la sua sensualità con un minidress in lamé blu elettrico, un modello luccicante e plissettato firmato Saint Laurent con le spalline sottili, uno scollo a V profondo con dei bottoncini e una gonna svolazzante. Qual è il suo prezzo? In rete è disponibile a 2.490 euro, anche se, essendo di qualche stagione fa, è possibile trovarlo scontato.

Giulia Salemi non bada a spese

Per completare l’outfit, oltre ai maxi cerchi, delle scarpe di gran valore. In particolare, la Salemi ha calzato i décolleté Ivy in vernice nera e con il tacco a spillo di Le Silla, il cui prezzo sul portale ufficiale del marchio è di 546 euro. In totale fanno oltre 3.000 euro! Insomma, non ha badato proprio a spese, nonostante gli autori del Grande Fratello Vip avessero già imposto a Giulia una ferrea regola.