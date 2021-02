Giulia Salemi indossa un bellissimo vestito ma ai fan non sfugge un piccolo particolare imbarazzante

Lunedì 8 febbraio è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Con il programma ormai agli sgoccioli non mancano i colpi di scena e i concorrenti riescono ancora a sorprendere i telespettatori. Una delle protagoniste di quest’ultima puntata è senza dubbio Giulia Salemi che ha indossato un bellissimo vestito con un dettaglio che non è passato inosservato.

Giulia Salemi sta facendo molto parlare di sé all’interno della casa più spiata d’Italia. Dopo le critiche per la love story con l’inquilino Pierpaolo Petrelli, l’influencer italo-persiana è stata presa di mira dagli altri concorrenti che la criticano e l’accusano di comportarsi troppo da vittima.

Ma Giulia Salemi è la protagonista indiscussa delle varie puntate del programma anche per i look da lei sfoggiati nel corso delle serate. E nella puntata dell’8 febbraio la bella Giulia ha optato per un vestito floreale che non è passato inosservato.

Infatti, per la diretta dell’ultima puntata del GF Vip l’influencer ha scelto di indossare un vestito firmato Matteo Manzini. L’outfit, però, presenta un particolare che molti telespettatori hanno notato.

Il particolare dell’abito di Giulia Salemi che non è sfuggito ai telespettatori

In realtà l’abito era stato notato durante le puntate della trasmissione di Tu Si Que Vales, dal momento che era stato indossato dalla stessa Belen Rodriguez. Tuttavia, c’è da dire che il vestito della Rodriguez presentava una fantasia differente rispetto a quello di Giulia Salemi.

All’outfit floreale sfoggiato nella puntata dell’8 febbraio, Giulia Salemi ha deciso di abbinare dei sandali neri firmati Casadei che hanno un valore di ben 750 euro. Sicuramente l’influencer ha fatto il pieno di like sui social. Nonostante il successo degli abiti sfoggiati in puntata, Giulia deve fare i conti con gli altri concorrenti che la considerano troppo vittima e per questo la vorrebbero fuori dalla casa più spiata d’Italia.