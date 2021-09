Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia da parte di Giulio Pretelli che ha fatto rimanere il mondo del web a bocca aperta. Si tratta della nascita della sua prima figlia, Shopie, nata dalla relazione con Alessia Pellegrino. A dare l’annuncio della bellissima notizia è stato lui stesso tramite social.

Finalmente Giulio Pretelli è diventato papà. Il fratello minore di Pierpaolo Pretelli ha deciso di annunciare la nascita della sua prima figlia via social. La bambina in questione si chiama Sophie, frutto dell’amore con la sua fidanzata Alessia Pellegrino.

Giulio Pretelli con il cuore pieno di gioia ha dato il benvenuto alla sua prima figlia. Dunque, Alessia Pellegrino ha dato alla luce una bellissima bambina la quale si chiama Sophie. Il fratello di Pierpaolo Pretelli ha deciso di condividere questo emozionante momento con tutti i suoi fan pubblicando una foto sui social. Queste sono le sue parole:

Ore 6.57 sei arrivata tu… Appena ti ho visto con la tua mamma mi hai trasmesso una gioia infinita, che non riesco neanche a descriverla. Benvenuto al mondo piccola Sophie, io e la tua mamma ti amiamo immensamente

Il post pubblicato sul suo profilo Instagram è stato molto apprezzato da i followers del ragazzo i quali hanno scritto numerosi commenti di congratulazioni. Tuttavia, anche durante l’estate Giulio Pretelli già condivideva con tutti i suoi seguaci le emozioni per l’arrivo di Sophie.

Senza alcun ombra di dubbio, anche lo zio Pierpaolo Pretelli sarà pieno di gioia per l’arrivo della sua nipotina. Sophie ha già un cuginetto, Leonardo nato dalla storia d’amore tra l’ex velino e Ariadna Romero. Tempo fa i due hanno messo fine allo loro relazione, infatti adesso il ragazzo si è legato a Giulia Salemi durante l’esperienza al Grande Fratello Vip.

All’interno della casa del Grande Fratello Vip, Giulio Pretelli ha manifestato di non essere molto d’accordo sul rapporto tra suo fratello e Giulia Salemi. A causa di questo si sono create tensioni tra i due. Adesso le cose sembrano essere cambiate.

La modella italo- prussiana è entrata a far parte della famiglia del suo fidanzato ed è riuscita a costruire un buon rapporto non solo con il fratello del suo fidanzato ma anche con la sua ex compagna.

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: