Grande Fratello, la frase choc di Mirko Brunetti a Perla spiazza tutti: ecco cosa ha detto

Senza alcuna ombra di dubbio, l’ingresso di Perla Vatiero al Grande Fratello è stata oggetto di numerose chiacchiere. Nel corso dell’ultima puntata del programma condotto da Alfonso Signorini, una frase pronunciata da Mirko Brunetti non è passata in osservata ai telespettatori. Ma che cosa ha pronunciato esattamente il concorrente? Scopriamolo insieme!

Nella puntata più recente del Grande Fratello, Perla Vatiero ha fatto il suo ingresso in qualità di concorrente all’interno della casa più spiata d’Italia. Una sorpresa inaspettata per Mirko Brunetti il quale è rimasto senza parole dinnanzi all’arrivo della sua ex fidanzata. Infatti, nessun telespettatore potrà mai dimenticare l’espressione che ha assunto l’imprenditore quando ha visto la sua ex fidanzata sbucare da dietro il divano. Tuttavia, in qualche modo Mirko si aspettava un incontro con sua ex fidanzata considerando le circostanze che glielo hanno suggerito.

Dopo l’arrivo di Perla al Grande Fratello, i fan della coppia sono stati attenti ad ogni minimo movimento dei due. Pertanto, una frase pronunciata dal concorrente ha catturato l’attenzione del pubblico. Nel dettaglio, mentre Alfonso Signorini elencava i nomi dei concorrenti finiti in nomination. Brunetti ha fatto notare alla sua fidanzata che il suo vestito era troppo alzato.

Alla luce di questo, Perla ha subito sistemato il suo abito alzandosi in piedi per allungarlo bene. Si tratta di un episodio che ha fatto molto discutere il web il quale si è diviso in due parti: c’è chi sostiene che Mirko non abbia più alcun diritto di essere ancora geloso della sua ex fidanzata e chi invece confida in un ritorno di fiamma.

Nonostante Mirko sia attualmente fidanzato con Greta Rossetti e abbia dichiarato il suo amore per lei in confessionale al Grande Fratello, gli occhi del giovane gieffino rivelano una storia diversa. Come si suol dire, al cuore non si comanda! La permanenza di Perla Vatiero all’interno della casa più spiata d’Italia porterà entrambi a capire di amarsi ancora? Non ci resta che scoprirlo!