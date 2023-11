Grande Fratello, Mirko Brunetti geloso di Perla: il gesto inequivocabile

Al Grande Fratello, quando gli autori hanno chiamato in confessionale Vittorio Menozzi e Perla Vetiero, Mirko Brunetti si è reso protagonista di un gesto inequivocabile che ha catturato l’attenzione di tutti. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Da quando Perla Vatiero ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, gli occhi dei telespettatori sono tutti puntati su di lei e Mirko Brunetti. Ogni minimo movimento dell’ormai ex coppia viene documentato dalle telecamere e i fan più curiosi sono attenti ai dettagli più nascosti. Inutile dire che ancora una volta l’ex concorrente di Temptation Island è tornato ad occupare il centro dell’attenzione mediatica dopo essersi reso protagonista di un gesto clamoroso.

Nel dettaglio, Mirko si è lasciato travolgere dalla gelosia quando gli autori del reality show hanno chiamato in confessionale Vittorio Menozzi e Perla Vatiero. Qualche minuto prima della chiamata, Brunetti era impegnato a lavare i piatti con Angelica Baraldi. Quando ho sentito pronunciare le parole “Vittorio e Perla in confessionale”, il gieffino è andato in totale confusione. Proprio in questo momento, l’imprenditore ha esclamato:

Mannaggia la miseria!

La reazione di Mirko non è passata in osservata alla sua coinquilina la quale, vedendolo in difficoltà, gli ha chiesto che cosa stesse succedendo:

Perché ti sei ingrippato?

Questa è stata la risposta del diretto interessato:

No, no, non ora.

Dunque, è evidente come in quel momento l’imprenditore non è riuscito a controllare la sua gelosia nei confronti di Perla Vatiero. Alla luce di questo, in molti si chiedono qual è il motivo per cui Mirko è ancora geloso della sua ex fidanzata. Ci sarà un ritorno di fiamma al programma condotto da Alfonso Signorini? Non ci resta che scoprirlo!