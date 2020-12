Quanto costa “mandare un aereo” al GF Vip? La cifra è astronomica

Da mesi il GF Vip 5 sta tenendo compagnia ai telespettatori. Un’edizione praticamente infinita, quella attualmente in corso, che durerà fino a febbraio 2021. Tanti nuovi innesti sono entrati nelle ultime puntate e si sono aggiunti ai vipponi già da 3 mesi in Casa. Al solito, i partecipanti sono completamente isolati dal mondo esterno.

GF Vip: svelate le somme per un aereo

Gli ammiratori, tuttavia, hanno un modo per far sentire ai loro beniamini il proprio calore, oltre al televoto. Parliamo dei celebri aerei che sorvolano Cinecittà. A spedirli possono essere familiari, amici o semplici fan che, mediante i social, si organizzano per raggiungere la quota necessaria. Di che somme parliamo? A svelarlo è il sito Dagospia.

Iniezione di energia

Se seguite abitualmente la diretta del Grande Fratello Vip, vi sarà capitato di vedere i protagonisti del reality riuniti in giardino, intenti a guardare verso il cielo. Periodicamente sulle loro teste volano degli aerei decisamente speciali. Ad essi è affisso uno striscione dedicato a uno o più personaggi.

Uno speciale omaggio che persone care o supporters scelgono di spedire al preferito. E i diretti interessati gradiscono eccome tale regalo: si tratta di una vera e propria iniezione di energia per affrontare l’avventura. Quanto costa far volare un aereo sopra la Casa di Cinecittà? Ebbene, a rivelare la cifra necessaria è stato Giuseppe Candela, nella sua rubrica A lume di candela, su Dagospia.

Minimo e massimo

Secondo i dati raccolti dal giornalista, il prezzo va da un minimo di 1.300 a un massimo di 2.000 euro. Insomma, mica bruscolini! Spesso si tratta di iniziative di gruppi di sostenitori, che si spartiscono l’ammontare tra di loro. Uno slancio di affetto carinissimo riservato ai beniamini.

GF Vip: Stefania Orlando travolta dall’affetto

In occasione del suo compleanno, ad esempio, Stefania Orlando ha ricevuto ben 3 aerei: uno dal compagno Simone Gianlorenzi, due dagli aficionados. L’effetto? Travolgente!