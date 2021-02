Grande Fratello Vip, ci sono topi nella casa?

Manca ormai poco alla fine di quest’ultima edizione del Grande Fratello Vip che fino all’ultimo ci sta regalando emozioni e colpi di scena. Quello che traspare in queste ore è che i concorrenti all’interno della casa più spiata d’Italia non sarebbero soli. Alcuni fan, infatti, hanno denunciato la presenza in casa di topi.

Non sarebbe la prima volta che si parla di topi all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Sono stati numerosi gli avvistamenti dei roditori. L’ultimo episodio riguarda un video pubblicato sui social che mostra la presenza di un piccolo roditore proprio sotto ai piedi del letto di Tommaso Zorzi.

Dunque episodi simili erano già capitati all’interno del programma ma, nonostante le denunce e i vari accorgimenti, sembra che il problema non sia ancora stato risolto. L’ultimo avvistamento riguarda proprio Tommaso Zorzi. Il gieffino, infatti, in precedenza aveva elencato tutti i difetti presenti all’interno della casa:

E la puzza di m***a quando non scarica il ce**o. E la piscina che non si riscalda e la sauna che non funziona dal giorno 3. L’asse del ce**o che quando ti siedi è un terno al lotto. Le buste della differenziata che non ce le hanno date fino all’altro ieri e non sono della stessa grandezza del secchio. La moquette intrisa di polvere, peli ed acari… il parquet in finto legno.

E proprio nelle ultime ore un piccolo roditore è stato notato ai piedi del letto del gieffino. La presenza del topo ha sicuramente catturato l’attenzione dei telespettatori che hanno da subito denunciato il fatto e postato l’accaduto. Tra i vari commenti fatto riguardo la vicenda possiamo leggere:

L’avevate già notato il, non so, topo, ai piedi del letto di Tommaso? Sono arrivata tardi io?

La presenza dei roditori all’interno della casa potrebbe essere spiegata dal fatto che la casa del Grande Fratello Vip sia circondata da un ampio giardino. Riuscirà, comunque, la produzione a risolvere il problema? Staremo a vedere.