Grande Fratello Vip, nuovo colpo di scena, cosa succederà a Natale, i gieffini non se lo aspettano

La quinta edizione del Grande Fratello Vip prosegue imperterrita in questa stagione televisiva, ovviamente funestata da problemi logistici, imputabili allo scoppio dell’emergenza epidemiologica. Nel corso dei vari appuntamenti serali si sono susseguiti vari colpi di scena, così come i cambiamenti disposti dalla produzione al fine di sparigliare un po’ le carte in tavola.

Grande Fratello Vip: improvviso cambiamento

Gli appassionati del Grande Fratello Vip sono avvezzi a qualche improvvisa modifica nei piani, ma chiunque avesse sperato di passare il Natale in compagnia dei vipponi dovrà rassegnarsi perché non sarà così.

Allungamento fino a metà febbraio

Il colpo di scena più grande finora registrato è sicuramente stata la decisione di allungare la messa in onda fino a metà febbraio. Una scelta in grado di cogliere impreparati gli stessi inquilini della Casa più spiata dagli italiani, alcuni dei quali non hanno appreso favorevolmente la notizia.

Lo certifica l’abbandono dal gioco di Enock Barwuah (il fratello di Mario Balotelli), Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci. Ma qualcosa bolle in pentola, ci sono variazioni in atto pronte per essere svelate, riguardanti in maniera particolare i palinsesti Mediaset.

Niente feste insieme

Chi sta seguendo con trasporto le vicende del reality show era felice all’idea di trascorrere le feste insieme, tenendo peraltro presente di come l’Italia intera sarà in zona rossa, con tutte le limitazioni del caso. Eppure non sarà così.

Grande Fratello Vip: variazione nel palinsesto

Coincidenza vuole che il 25 dicembre, quest’anno, cada di venerdì, per cui, a livello puramente ipotetico, doveva andare in onda una puntata speciale del GF Vip, per passare il Natale insieme. E invece il colosso televisivo di Cologno Monzese ha preferito concedere qualche giorno di riposo ad Alfonso Signorini e alla squadra della trasmissione. Occuperanno lo slot lasciato libero il film Natale da chef con Massimo Boldi e Biagio Izzo, a cui seguirà il concerto natalizio di Michael Bublè, tenuto al MediaCityUk di Salford. Dunque, per questa settimana il GF Vip andrà in onda solo di lunedì.