Paura enorme per Adua Del Vesco: “Non devono scoprirlo”

Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco, ha concesso una confessione davvero imprevista e imprevedibile, che ha lasciato i co-inquilini spiazzati. Le parole della concorrente del Grande Fratello Vip 5 hanno riguardato il suo fidanzato, opinioni accolte dal mondo del web in modo contrastante. Se c’è chi ne ha apprezzato la sincerità, qualcun altro ha avuto da obiettare sulle considerazioni espresse dentro la Casa di Cinecittà.

Adua Del Vesco: partenza in sordina

L’attrice di origini siciliane ha avuto una partenza un po’ in sordina nel programma. Oltre alle parti interpretate in fiction di successo italiane, aveva perlopiù raggiunto la notorietà mediatica per via del legame sentimentale avuto con Gabriel Garko (che poi si è scoperto essere solamente di facciata).

Amore disperato

Nei mesi di permanenza Adua Del Vesco ha avuto modo di affrontare e sconfiggere le sue paure e confessare i suoi segreti più intimi, arrivando a scoprire quella parte di lei finora tenuta in ombra, attraverso il quale si è fatta ulteriormente apprezzare dal pubblico a casa.

Ora per Giuliano Condorelli l’interprete prova un enorme terrore. Da diverso tempo va avanti la loro relazione sentimentale e affiorano i tormenti. C’è soprattutto un aspetto a lasciarla poco serena, di cui ne ha parlato con Samantha De Grenet.

Preoccupazione per le critiche

La preoccupazione di Adua Del Vesco nei confronti del partner è quella di non accettare più critiche da lui rivoltele. Lo scenario che, oggi come oggi, non si sente di escludere è di tangibili cambiamenti all’interno del loro rapporto.

Adua Del Vesco: avvertita una forzatura

Inoltre, non bisogna scordare quanto la bella Rosalinda ha raccontato a Dayane Mello alcuni giorni fa. Durante una serata, ha confessato che in un certo qual modo sentiva una forzatura e aveva nutrito pensieri negativi nei riguardi di Giuliano, sebbene abbia, in concomitanza, compreso l’amore reciproco. Da parecchio i due vivono vite separate, visto che la giovane è dentro al Grande Fratello Vip. La negatività la pervade: nonostante tutto la storia proseguirà?