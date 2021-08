Questo di certo non è un bel periodo per l’ex membro della band Blue Lee Ryan. In questi giorni il cantante della storica band è tornato nuovamente ad occupare le pagine di gossip. Stando a quanto condiviso dai giornali, l’uomo è stata multato per alcuni eccessi di velocità, ma non solo. Come da lui stesso dichiarato, infatti, Lee Ryan starebbe vivendo una crisi economica per la mancanza di lavoro dovuta al coronavirus.

Guai in vista per Lee Ryan. Il noto cantante dei Blue e sex simbol delle adolescenti negli anni 2000 sta passando un brutto periodo. Dopo esser stato costretto a presentarsi in tribunale per due illeciti stradali, il cantante ha dichiarato che sta attraversando una crisi economica.

Il motivo? La mancanza di lavoro causata dall’assenza di concerti a causa del coronavirus avrebbe portato il cantante al verde. Proprio per questa ragione, l’ex membro dei Blue non sarebbe in grado di pagare una multa di 1500 sterline. Queste sono state le parole che l’uomo avrebbe rilasciato al Tribunale:

Semplicemente non ho soldi…non ho niente…non sto lavorando…Voglio dire, hanno interrotto i concerti.

La notizia che Lee Ryan abbia avuto problemi con la legge non è nuova. Lo scorso luglio, infatti, il giornale ‘The Sun’ ha rivelato che al cantante nel 2020 è stata sospesa la patente per sei mesi, per eccesso di velocità.

In quell’occasione il cantante non ha voluto rilasciare informazioni riguardo il conducente dell’auto, dal momento che ha sostenuto di non essere lui quello al volante durante la guida. Per aver rilasciato queste dichiarazioni, Lee Ryan dovrà subire un processo davanti ad un giudice.

Stando alle notizie circolanti, l’8 agosto 2020 Lee Ryan avrebbe guidato una Mercedes a 112 Km/h superando il limite di velocità di 95, non solo però. Pochi giorni dopo, infatti, il cantante 37enne avrebbe infranto i limiti di velocità per una seconda volta.

Lee Ryan aveva fatto parlare di se anche dopo il suo recente coming out. Adesso i fan dei Blue sono preoccupati per lui dopo la notizia dei guai finanziari.