Durante la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda venerdì 15 ottobre 2021 Amedeo Goria ha ricevuto una bellissima notizia. Infatti sua figlia Guenda Goria ha attraversato la passerella per rivelare a suo padre che si sposerà prossimamente.

La decima puntata del Grande Fratello Vip è stata ricca di soprese e colpi di scena. Il momento più emozionante della diretta è stato quello in cui Mirko Gancitano ha chiesto ad Amedeo Goria la mano di sua figlia. Queste sono state le sue parole:

Qualche settimana fa ho chiesto a Guenda di diventare mia moglie. Non sono l’uomo perfetto, ma cercherò di essere l’uomo perfetto per Guenda. Sono siciliano, volevo chiederti il benestare, la mano di tua figlia.

Come ha reagito Amedeo Goria all’annuncio di Guenda Goria

Una volta appresa la notizia del futuro matrimonio di sua figlia, Amedeo Goria non ha esitato ad esprimere tutta la sua gioia. Senza alcuna ombra di dubbio l’ex marito di Maria Teresa Ruta ha approvato pienamente la richiesta del futuro marito di sua figlia.

Dunque, il concorrente del programma condotto da Alfonso Signorini si è commosso e si è detto felice dell’annuncio. Ovviamente per Amedeo Goria la cosa più importante è la felicità di sua figlia e farebbe qualsiasi cosa per il suo bene. Come si svolgeranno le nozze di Guenda Goria? Non ci resta che scoprirlo!