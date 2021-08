Guendalina Canessa amante del lusso e dello shopping sfrenato: “Non chiedo i soldi a mio padre o al mio uomo”

Tutti hanno avuto modo di conoscerla qualche anno fa durante la sua partecipazione al Grande Fratello. Opinionista tv, showgirl e influencer Guendalina Canessa si è fatta conoscere dal pubblico del piccolo schermo soprattutto per la sua passione per la moda e per lo shopping sfrenato. Passione che ha ereditato da suo papà, un importante imprenditore che opera nel settore tessile.

Avevano fatto molto chiacchierare le immagini dello shopping di Guendalina Canessa ripresa dalle telecamere di Pomeriggio 5. In quell’occasione, infatti, l’influencer aveva dato prova della sua grande passione per il lusso e per lo shopping sfrenato arrivando a spendere quasi 15 mila euro in 15 minuti.

Tale vicenda aveva messo Guendalina al centro di alcune polemiche. L’ex gieffina, però, ha sempre sottolineato di essere una vera fan del lusso e dell’alta moda. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Se lavoro spendo tutto, non chiedo i soldi a mio padre o al mio uomo. Io amo il lusso e il lusso costa. Ho una figlia che erediterà le mie cose, ci sono quelli che comprano i quadri di Picasso, io compro la moda.

Proprio da suo padre Guendalina Canessa ha ereditato la sua grande passione per la moda. Non tutti sono a conoscenza del fatto che il papà dell’influencer è Giacomo Canessa, proprietario del brand Malo, un’eccellenza mondiale del cashmere made in Italy.

Riguardo il suo rapporto con la moda e con il padre, Guendalina si è esposta con queste parole:

La moda è tutta la mia vita. Lo è sempre stata. Prima del Grande Fratello ho studiato all’università della moda e ho lavorato nell’ufficio stile della nostra azienda. E’ una passione che ho ereditato dalla famiglia, in particolare da mio padre che nella sua vita ha creato brand molto importanti.

Dunque ancora una volta Guendalina Canessa ha sottolineato che la sua famiglia ha contribuito molto a trasmetterle la passione per la moda. La passione per la moda nell’ex gieffina è nato sin da quando Guendalina era una bambina. Dopo aver studiato moda all’università, l’influencer ha fondato anche un marchio tutto suo.