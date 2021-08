Guendalina Tavassi ha ritrovato l’amore: “Volevo aspettare a dirlo”

Dopo la fine della storia d’amore con Umberto D’Aponte, Guendalina Tavassi sembra aver ritrovato il sorriso. Da tempo ormai si vociferava di una nuova fiamma al fianco dell’ex gieffina. Oggi è arrivata la conferma da parte della diretta interessata. Ecco cosa ha dichiarato Guendalina Tavassi a riguardo.

Guendalina Tavassi di nuovo felice e innamorata. Dopo la fine della storia con Umberto D’Aponte, sembra che l’ex gieffina abbia ritrovato la serenità al fianco di Federico Perna. Lui è un imprenditore che opera nel campo della ristorazione e da tempo si vociferava di una presunta relazione tra i due. Relazione che la diretta interessata ha confermato sui social.

Dopo i vari chiacchiericci sulla nascita della presunta coppia, Guendalina Tavassi ha voluto confermare la relazione con Federico Perna sui social. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Grazie a tutti per le segnalazioni, purtroppo la gente non si fa mai gli affari propri, non devo dare spiegazioni né tanto meno devo giustificarmi, ma se volevo farlo uscire l’avrei fatto io, se sto aspettando è semplicemente perché ho dei figli e avrei preferito un po’ più di tatto e tempo per dire le cose. Detto questo auguro a tutti di essere felici come finalmente lo sono io.