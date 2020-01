Harry e Meghan, lontano dal gossip. La verità sul caso Meghexit Harry e Meghan trovano un accordo con la regina. Come si concluderà il caso Meghexit?

Non si parla d’altro negli ultimi giorni se non delle vicende reali e in particolare quelle che coinvolgono in prima persona Meghan e Harry e la loro scelta di uscire ufficialmente dalla famiglia reale inglese.

La vicenda attualmente sembra aver trovato un “lieto fine” se così vogliamo chiamarlo grazie all’intervento della regina che ha trovato per suo figlio e Meghan un compromesso onorevole. A quanto pare l’uscita dalla corona è stata risolta con la magnanimità della regina che ha concesso ai duchi di ricominciare la loro nuova vita in Canada, stato che vede al suo vertice Elisabetta II perché storicamente facente parte del Commonwealth.

I duchi di Sussex dovranno comunque rimborsare ai contribuenti britannici oltre due milioni di sterline messe a disposizione dall’erario per ristrutturare la loro residenza nei pressi del castello di Windsor.

Il Frogmore cottage resterà comunque la loro casa nei periodi in cui la coppia tornerà in Inghilterra. Altre conseguenze riguardano direttamente il principe Harry che sarà privato dei suoi gradi militari. I duchi inoltre non saranno più rappresentati dalla regina.

Tuttavia la regina ha lasciato la porta aperta ai duchi di Sussex pensando evidentemente ad una possibile e futura strategia di rientro. Qualora infatti Harry e Meghan decidessero di tornare nella famiglia reale, acquisirebbero nuovamente i titoli e i vantaggi e anche i due milioni di sterline che devono adesso restituire.

La stessa regina ha infatti dichiarato che anche se ufficialmente i duchi e il piccolo Archie non faranno parte della famiglia, saranno sempre membri della stessa perché tra loro c’è un legame d’amore. Trattamento che non fu riservato sicuramente a Diana Spencer quando nel 1996 la madre di Harry, divorziò da suo marito.

Lady Diana non solo perse il titolo di altezza reale ma fu completamente tagliata fuori dalla famiglia reale mentre nel caso dei duchi di Sussex, i loro titoli sono sospesi, congelati solo per il momento.