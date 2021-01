Heather Parisi, sui social la deridono: “Alla faccia di chi…”

Heather Parisi sconvolta nel suo ultimo post pubblicato sulla pagina personale di Instagram. Lo comunica la stessa showgirl di essere rimasta senza parole. Alcuni giorni fa aveva condiviso una fotografia dei suoi due figli di dieci anni e c’è stato chi ha commentato: “Mamma nonna”. Insomma, hanno fatto dell’ironia sull’età della signora dello spettacolo.

Heather Parisi risponde a tono

La Parisi, che proprio domani compirà 61 anni, non ha proprio potuto fare a meno di rispondere a tono. L’ironia degli utenti l’ha ferita e si è, quindi, ritrovata pressoché costretta a difendersi.

A 60 anni non si è al capolinea

Ma davvero – domanda – c’è ancora chi crede che a 60 anni una donna sia vecchia? In un mondo come quello attuale in cui viviamo, dove la speranza di vita si è alzata talmente tanto, in cui si è obbligati a dedicare la gioventù a fare carriera prima che dedicare anima e corpo alla formazione di una famiglia, in cui la donna è ancora troppo discriminata nel mercato del lavoro, considera assurdi certi ragionamenti.

Giudicare una donna di 60 anni al capolinea del suo ruolo attivo nella famiglia e nella società crede sia frutto di una visione miope, quanto mai retrograda. A chi lo sostiene, lei replica che è esattamente il contrario.

Meglio di quando aveva 30 anni

Heather Parisi ha assicurato ai seguaci di sentirsi più energica e dinamica di quando aveva 30 anni. Sarà perché vive l’amore che ha sempre sognato o perché ha, finalmente, la consapevolezza dei sentimenti provati.

Heather Parisi: il matrimonio con Umberto Maria Anzolin

Qualunque sia la ragione si sente giovane e viva come mai prima d’ora. Alla faccia di tutti coloro che si ostinano a ritenere vecchie le donne di 60 anni. La ballerina americana è felicemente unita in matrimonio a Umberto Maria Anzolin. Dalla loro storia sono nati due splendidi bambini: i gemelli Dylan Maria ed Elizabeth Jaden.