Senza alcuna ombra di dubbio il Grande Fratello Vip è uno dei programmi più amati e seguiti all’interno del mondo dello spettacolo. A distanza di alcune settimane dal suo debutto in televisione, il programma condotto da Alfonso Signorini sta regalando momenti unici a tutti i telespettatori italiani. Tuttavia, i concorrenti non possono indossare le collane. Scopriamo insieme il motivo.

Al Grande Fratello Vip i concorrenti sono soliti sfoggiare bellissimi abiti da sera, completi firmati e gioielli di lusso. Tuttavia c’è un dettaglio che in pochissimi avranno notato. Tra i look degli inquilini della casa più spiata d’Italia c’è di tutto tranne una cosa: le collane, a meno che non si tratti di girocolli e collane sottili.

Dietro a questo fatto non c’è solo una scelta di stile ma una spiegazione precisa. A svelarlo è stato lo stylist di Sophie Codegoni, Matteo Manzini il quale ha anche spiegato come fanno i Vip a cambiarsi velocemente durante le puntate.

Grande Fratello Vip: Matteo Manzini svela il motivo

La redazione del noto reality show sconsiglia ai concorrenti di portare le collane perché queste ultime potrebbe creare interferenze con i microfoni: Queste le parole di Matteo Manzini:

Con i microfoni diventa difficile indossare le collane perché muovendosi possono disturbare l’audio.

Dunque, il minimo tocco di una catenina sul microfono potrebbe causare un rumore molto forte e fastidio in quanto gli apparecchi sono collocati al petto degli inquilini. Tuttavia possiamo notare delle eccezioni. Tra queste ultime troviamo Katia Ricciarelli e Francesca Cipriani che indossano sempre collane facilmente visibili.