I Donnalisi presto genitori? Le dichiarazioni di Antonella Fiordelisi

Dopo essere usciti dalla casa del Grande Fratello Vip, i Donnalisi stanno vivendo la loro storia d’amore al di fuori delle telecamere. Nel corso delle ultime ore, Antonella Fiordelisi si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni inedite in merito alla sua vita sentimentale con Edoardo Donnamaria. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Senza alcun ombra di dubbio, Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria sono una delle coppie più amate e chiacchierate nel mondo della televisione italiana. Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, la coppia sarebbe già pronta ad allargare la famiglia.

A far emergere tale retroscena ci ha pensato Antonella Fiordelisi. Infatti, in occasione di un’intervista rilasciata a Azzurra della Penna e Valerio Palmieri, l’ex gieffina ha parlato in merito al desiderio di diventare mamma:

Beh in realtà ne avevamo parlato anche in casa, siccome è una storia importante abbiamo pensato anche poi in futuro di andare oltre, io per la prima volta ho pensato di diventare madre questo sì, ma l’ho pensato solo con lui, è una cosa importante. Lui questa cosa già me l’aveva detta inizialmente, mi aveva detto ‘io con te ho voglia di diventare padre.

Successivamente, l’ex schermitrice ha affrontato un altro tema. Nel dettaglio, ha messo a zittire i rumors secondo cui lei stessa avrebbe vietato a Edoardo Donnamaria di entrare in contatto con Nicole Murgia. Queste sono state le sue parole:

In casa io gli ho detto ‘mi hai fatto stare veramenre male non so se tornerò con te, perché con i tuoi atteggiamenti mi hai fatto stare male, non accetto queste cose.’ Lui mi ha detto ti prometto…in capanna, qualsiasi cosa succeda non voglio più farti stare male. Visto che non sono stato molto corretto nei tuoi confronti io non avrò nulla a che fare con queste persone.

Dunque sembra che la Fiordelisi non avrebbe imposto un bel niente al suo fidanzato. Al contrario, la scelta di non vedere e sentire più Nicole Murgia sarebbe stata presa spontaneamente dal celebre volto di Forum. Nel frattempo, sembra che la storia d’amore dei Donnalisi proceda a gonfie vele e chissà, oltre alla gravidanza, potrebbe arrivare anche un matrimonio inaspettato. Non ci resta che scoprirlo!