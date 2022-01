Senza alcuna ombra di dubbio, i Maneskin sono diventati i cantanti più amati e stimati all’interno del mondo della musica. Nel corso degli ultimi giorni, la band ha deciso di condividere un ricordo appartenente al passato con tutti i suoi fan. Infatti, per augurare buon anno Damiano, Ethan, Victoria e Thomas hanno pubblicato alcune foto sui social le quali li ritraggono da bambini.

I Maneskin non finiscono mai di stupire i loro fan. La band è insaziabile di successo e dopo aver vinto prima Sanremo e poi l’Eurovision 2021, Damiano, Ethan, Victoria e Thomas hanno conquistato il mondo del rock. Il 2021 è stato decisamente il loro anno e, per celebrare quello nuovo, i cantanti hanno pubblicato alcune foto inedite sui social. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Inutile dire che l’anno 2021 è stato quello dei Maneskin. Per dare il benvenuto all’anno 2022 e per dire addio al 2021, Damiano, Ethan, Victoria e Thomas hanno deciso di fare un salto nel passato condividendo una serie di foto sulla loro pagina ufficiale di Instagram.

In particolare, hanno condiviso un ricordo con tutti i suoi fan sui social appartenenti alla loro infanzia. Queste sono le parole che si possono leggere nel post:

These 4 kids made it to the end of 2021. Wishing to you all a very happy new year.