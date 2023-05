Ida Platano a pranzo con un uomo misterioso: l’ex dama svela al verità

Nel corso delle ultime settimane, Ida Platano si è ritrovata al centro di numerosi gossip. Di recente, a far finire la donna nel mirino della cronaca rosa è stata una foto pubblicata da lei stessa sul suo profilo Instagram in cui afferma di essere a cena con un uomo misterioso. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Ida Platano sconvolge tutti i suoi fan. Dopo le numerose indiscrezioni sulla presunta crisi con Alessandro Vicinanza, l’ex dama di Uomini e Donne torna al centro della cronaca rosa.

Nel corso degli ultimi giorni, la parrucchiera ha pubblicato una foto sulle sue Instagram Stories per diffondere una notizia inaspettata. Nel dettaglio, ha rivelato di essere a pranzo fuori con un uomo di cui non si conosce l’identità. Queste sono state le parole scritte a corredo della didascalia nel post:

Vado a pranzo con un uomo misterioso. L’uomo misterioso mi ha invitato a pranzo.

Inutile dire che l’uomo in questione non è Alessandro Vicinanza ma si tratta di una persona con i capelli rasati a zero. Questa è l’unica informazione che abbiamo su di lui. In ogni modo, l’ex dama del programma condotto da Maria De Filippi ha voluto scagliare anche una velenosa frecciatina:

Questo piccolo dolcetto non basterebbe a qualcuno per diventare dolce.

Attualmente non siamo a conoscenza se tale provocazione sia indirizzata ad Alessandro Vicinanza oppure ala sua ex fiamma Riccardo Guarnieri. Quest’ultimo non è in buoni rapporti con la parrucchiera. Per tanto, qualche settimana fa, anche il cavaliere aveva stuzzicato la sua ex fidanzata per via dei numerosi rumors in merito al presunto tradimento di Alessandro Vicinanza. Ida Platano romperà il silenzio in merito alla questione? Non ci resta che scoprirlo!