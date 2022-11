Ida Platano rompe il silenzio: la verità sulla storia con Alessandro Vicinanza

Ida Platano torna a parlare ai suoi fan e mette in chiaro come stanno le cose con Alessandro Vicinanza

Senza alcuna ombra di dubbio Ida Platano è una delle concorrenti più amate e chiacchierate del trono over di Uomini e Donne. Dopo la decisione di uscire dal programma insieme ad Alessandro Vicinanza, quest’ultimo è stato avvistato con un’altra donna. Tuttavia, nel corso delle ultime ore è stata proprio la dama bresciana a rompere il silenzio sulla questione. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Ida Platano torna ad occupare il centro delle news. Questa volta a renderla protagonista di un gossip sono state alcune indiscrezioni emerse in merito alla sua storia d’amore con Alessandro Vicinanza. La coppia ha deciso di abbandonare il programma di Uomini e Donne per vivere il loro amore al di fuori delle telecamere.

A seguito della registrazione i due si sono concessi una cena romantica al centro della città di Roma. Tutto nella norma se non fosse per un dettaglio che non è passato in osservato agli occhi indiscreti delle persone. Sabato scorso il noto cavaliere è stata pizzicato in compagnia di un’altra donna di cui attualmente non conosciamo l’identità.

Alla luce di questo in rete sono emerse numerose indiscrezioni secondo le quali la coppia avrebbe già messo un punto definitivo alla loro relazione. Nei giorni scorsi, sul profilo Instagram della dama bresciana non c’è stata traccia di Alessandro Vicinanza. Infatti Ida ha pubblicato solo alcune foto che la ritraevano insieme alla sua cara amica Gemma Galgani.

Tuttavia a distanza di qualche giorno, l’ex concorrente del programma condotto da Maria De Filippi ha finalmente deciso di rompere il silenzio. La donna si è rivolta a tutti i suoi followers dichiarando di essere felice e serena. Queste sono state le sue parole: