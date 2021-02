Il Cantante Mascherato, concorrente non riesce a respirare: si scatena il panico

E rieccoci. Il Cantante Mascherato ha nuovamente a che fare con un imprevisto. Stavolta a stare male non è Baby Alieno, ma Giraffa, nella trasmissione di Rai Uno presentata da Milly Carlucci. Nella puntata andata in onda ieri, venerdì 12 febbraio 2021, uno dei concorrenti in gara ha accusato il caldo e la mancanza d’aria all’interno della propria maschera. Immediato l’intervento della padrona di casa, che, vedendo i gesti di Giraffa, è corsa a chiedere aiuto.

Il Cantante Mascherato: disperato bisogno di un ventilatore

Milly Carlucci ha desiderato un ventilatore per Giraffa, la cui identità si è alla fine scoperta, nelle battute conclusive dello show. Grazie alla provvidenziale mano della troupe de Il Cantante Mascherato, ha avuto modo di respirare un po’. Negli scorsi giorni la Carlucci aveva confessato come fosse una delle maschere più complesse poiché pesante e difficile da indossare.

Suggestione Romina Power

In tale occasione è bastato comunque poco per far riprendere la maschera, che si è subito sottoposta al verdetto dei giudici. Per alcuni all’interno si celava Romina Power.

Una tesi portata avanti da Alessandra Mussolini, ospite da Alberto Matano a La Vita in Diretta. Suggestiva, anche tenendo conto di un dettaglio: sul palco c’era Al Bano Carrisi, ospite speciale della serata.

Al Bano Carrisi manda una frecciata a Romina Power

Il cantante di Cellino San Marco ha frenato i facili entusiasmi. Sotto la maschera di Leone nella prima edizione, conclusa al secondo posto, dietro solo il vincitore Coniglio, “interpretato” da Teo Mammuccari, l’artista ha escluso la possibilità in quanto la ex moglie non accetterebbe mai di prestarsi ad un programma del genere: non ne avrebbe il coraggio.

Il Cantante Mascherato: l’identità di Giraffa

D’accordo con il giudizio del pugliese lo sono stati anche tre giurati su cinque. Questi hanno espresso con convinzione che il volto nascosto fosse quello di Katia Ricciarelli, mentre per Francesco Facchinetti si trattava di Raffaella Carrà e per Flavio Insinna di Ivana Spagna. Lo svelamento ha confermato la tesi prevalente: Giraffa era Katia Ricciarelli.