Il Grande Fratello obbligato ad una pausa forzata di un anno, al suo posto ritorna La Talpa

Il Grande Fratello, noto reality in onda su Canale 5, quest’anno non ha avuto gli ascolti sperati. Infatti, i piani alti Mediaset negli anni hanno notato una diminuzione costante nell’audience. Nell’edizione del 2023, ancora attualmente in onda, si è deciso di tornare al format iniziale del programma. I concorrenti che hanno oltrepassato la famosa porta rossa sono non solo solo vip, ma per lo più, persone comuni. Nonostante questi cambiamenti, il programma non è decollato. Quindi, il Grande Fratello prenderà una pausa forzata per un anno. Al suo posto tornerà sul piccolo schermo La Talpa.

Il Grande Fratello andrà in pausa per un anno

Mediaset, società fondata da Silvio Berlusconi, da anni produce formati che appassionano milioni di italiani. Uno di questi sicuramente è il Grande Fratello, programma nato nel 2000. All’inizio della sua storia, i concorrenti della casa erano persone comuni che, per mesi, dovevano condividere la stessa dimora. Ovviamente questa convivenza forzata, porta a problemi e tensioni, ma permette anche la nascita di amori ed amicizie.

Negli anni il format è stato leggermente rivisitato con la versione Vip. I concorrenti in questo caso, sono solo persone del mondo dello spettacolo. Gli italiani amano il programma ma sembra che quest’anno il pubblico non abbia apprezzato molto il programma.

Gli ascolti sono ai minimi storici e Mediaset ha dovuto prendere una decisione molto importante. È stato deciso di imporre una pausa forzata al Grande Fratello. Al suo posto sembrano confermate le voci che vedono il ritorno sul piccolo schermo di La Talpa. A dare l’annuncio è il giornalista Gabriele Parpiglia che dice:

La porta rossa del Grande Fratello

“La Talpa torna ufficialmente a settembre, non sono più dei rumor. Quindi a settembre tornerà ufficialmente La Tapla e riposerà per un anno il Grande Fratello.”

La Talpa tornerà a settembre

La pausa ipotizzata è di un anno, ma vedremo se il noto show verrà tenuto negli scatoloni in soffitta solo per quel periodo.