Il noto cantante colpito da un grave lutto: “Momento molto triste…”

La prima edizione di The Voice Senior, appena archiviata, ha rilanciato, sotto un’altra veste, Clementino. Il rapper napoletano ha, infatti, dimostrato di essere anche un ottimo e divertente intrattenitore, tanto da ricevere i complimenti da Fiorello.

Clementino: la morte lo ha scosso

Invece, alcune ore fa Clementino ha affidato un messaggio doloroso ai social media, comunicando a seguaci quanto l’abbia segnato e scosso la morte del collega americano MF Doom. La sua scomparsa è avvenuta a fine ottobre, ma la moglie l’ha resa noto solamente il 31 dicembre.

Uno dei più forti di ogni tempo

Sul decesso dell’artista il partenopeo ha scritto che chi lo conosce bene ed ha seguito il suo percorso dalle gare di freestyle sa bene quanto gli debba. È un momento particolarmente triste per la storia del rap mondiale.

Nella storia condivisa su Instagram Clementino, ha desiderato ricordare il rapper americano MF Doom, morto qualche mese fa. È stato uno degli MC più misteriosi e fascinosi della storia rap USA di sempre, ha commentato, prima di augurargli di riposare in pace. Il cielo piange la scomparsa di uno dei rapper più forti di ogni tempo.

Cause non comunicate

Ma non è finita qui. Per dimostrare il talento dello statunitense, Clementino ha pure messo a disposizione dei follower una playlist di alcuni tra i brani più ricchi di significato da lui mai realizzati. Il cantautore, al secolo Daniel Dumile, ha utilizzato diversi nomi d’arte nel corso della sua carriera. L’annuncio del triste evento è stato dato dalla moglie il 31 dicembre, nonostante il decesso sia capitato esattamente due mesi prima, il 31 ottobre. Le cause della morte non sono state comunicate.

Clementino: videoclip del suo nuovo singolo

Terminata l’esperienza a The Voice Senior, Clementino è stato da poco ospite a Domenica In. Da Mara Venier ha annunciato quali sono i suoi progetti in cantiere: ultimamente è uscito il videoclip di Penelope, il suo nuovo singolo.