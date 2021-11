Nel corso delle ultime ore è arrivata una notizia riguardante di Soleil Sorge la quale ha lasciato il mondo del web senza parole. All’interno della casa del Grande Fratello Vip la celebre concorrente ha sempre affermato di essere single. Tuttavia di recente è apparsa una foto sul web che ritrae il suo presunto fidanzato.

Il Grande Fratello Vip non smette mai di stupire tutti i suoi telespettatori. Il programma condotto da Alfonso Signorini rientra nella categoria dei reality show più chiacchierati del momento. Tra i concorrenti sempre al centro del gossip, senza ombra di dubbio c’è Soleil Sorge.

Dopo aver ricevuto numerose polemiche per l’avvicinamento ad Alex Belli, questa volta Soleil Sorge è finita di nuovo al centro della cronaca rosa a causa di una foto diventata virale sui social nel giro di poche ore. Stando ad alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, l’immagine in questione ritrarrebbe il suo presunto fidanzato.

Nei giorni scorsi la celebre gieffina ha ricevuto ben tre aerei da un ammiratore segreto. Probabilmente la showgirl è a conoscenza dell’identità del destinatario di questi messaggi sui cieli di Roma ma nonostante questo lei stessa lo ha chiamato “Superman”. Queste sono state le parole scritte nello striscione:

Amore che tutto divora, distrugge e perdona.





Alla luce di tale gesto, Soleil Sorge si è detta felice ed ha condiviso tutte le emozioni e sentimenti con gli altri inquilini della casa più spiata d’Italia. Non è tutto. Addirittura l’influencer ha dichiarato che sarebbe pronta a pronunciare il fatidico sì se il suo fidanzato le farebbe la proposta ufficiale. Ma dunque chi è il misterioso “Superman”?

A svelare l’identità del diretto interessato è stata Deianira Marzano la quale ha diffuso, attraverso il suo profilo Instagram, una foto di Soleil Sorge che risale all’estate scorsa. Nell’immagine in questione appare la stessa influencer seduta a tavolino di un bar in compagnia di un giovane. Sarà l’uomo ritratto nello scatto il suo presunto fidanzato? Non ci resta che scoprirlo!